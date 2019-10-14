«تعليم الوفاق» تبحث دمج الجامعات والمعاهد الخاصة في «العامة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 09:31 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق خلال لقاء مع عدد من مسئولي القطاع التعليمي, 14 أكتوبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الإثنين، إمكانية دمج الجامعات والمعاهد الخاصة بالجامعات والمعاهد العامة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من مسئولي القطاع التعليمي.

ووفق بيان لـ«تعليم الوفاق»، شهد الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس حضور مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي، ومدير مركز ضمان الجودة محمد العتوق، ومدير إدارة الجامعات الطاهر بن طاهر، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري.

وبحث الاجتماع إمكانية دمج الجامعات والمعاهد الخاصة بالجامعات والمعاهد العامة وإجراء الامـتحانات في المؤسسات العامة المناظرة لضمان جودتها وعدم حدوث خروقات، وما انتهى الاجتماع باستصدار قرار بهذا الشأن.

وأوضح البيان أن الاجتماع انتهى بإصدار قرار آخر بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة التعليم الخاص للجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

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