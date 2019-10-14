معلمو طبرق يتظاهرون للمطالبة بزيادة الرواتب والنقيب يهدد بالتصعيد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 08:58 مساء
تظاهرة المعلمين في طبرق. (الإنترنت)

نظم عدد من المعلمين في طبرق، مساء اليوم الإثنين، وقفة بمديان الشهداء وسط المدينة للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة ببقية القطاعات العامة في الدولة، فيما هدد نقيب المعلمين في المدينة سالم نصر بالتصعيد والدخول في إضراب شامل بالقطاع.

وعبر نقيب المعلمين في طبرق سالم نصر عن انزعاجه مما وصفه بـ«تهميش دور المعلمين» وإنكار حقوقهم في المطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بقطاعات النفط وديوان المحاسبة ومجلس النواب والجيش وغيرهم.

وقال نصر لـ«بوابة الوسط» إن المعلمين يريدون أبسط حقوقهم المتمثلة في زيادة رواتب العاملين بالقطاع حسب درجاتهم الوظيفية كما نطالب بتوفير التأمين الصحي للمعلمين وأبنائهم.

وتابع: «ليس من العدل أَن يكون راتب المعلم خريج الجامعة وخبرته لا تقل عن 20 سنةً 800 دينار بينما رجل الأمن الصناعي بقطاع النفط أو جندي في الجيش وخبرته سنة واحدة يتقاضى ضعف مرتب المعلم».

وأضاف نصر أن معلمي بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب مضربون عن العمل، منوها إلى أنه «سيصعدون الأمر ليكون إضرابًا شاملًا حتى في العمل الإداري بقطاع التعليم بطبرق وما جاورها».

وطالب نصر «مديري المدارس الخاصة بالوقوف مع معلمي القطاع العام في مطالباته الشرعية»، مستنكرا «ما قام به حراس وزير التعليم أمس الأحد بمدينة البيضاء من رماية عشوائية لتفريق جموع المعلمين من أمام مقر الوزارة وعدم احترام المعلم وحقوقه» لافتا إلى أن الوزير «لم يكلف نفسه بالحضور إلينا والاستماع لمطالبنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة الخضراوات النيئة على الأمعاء