تبادل جثمانين بين فريقي الهلال الأحمر في ترهونة والأصابعة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 08:35 مساء
أحد الجثامين التي جرى نقلها إلى مستشفى ترهونة. (جمعية الهلال الأحمر فرع ترهونة)

قال منسق الإعلام بفرع جمعية الهلال الأحمر في ترهونة، محمد نصر لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن فريق انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين بفرع الجمعية في ترهونة ومندوبين عن فرع الجمعية بالأصابعة تبادلا جثمانين.

وأوضح نصر أن فريق انتشال الجثامين والمفقودين بفرع ترهونة استلم جثمان من مندوبي جمعية الهلال الأحمر فرع الأصابعة وقام بنقله على الفور إلى دار الرحمة بمستشفى ترهونة العام. فيما سلم فريق الجمعية بترهونة لمندوبي فرع الأصابعة جثمان آخر نقل إلى مستشفى الأصابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

ولم يذكر منسق الإعلام بفرع جمعية الهلال الأحمر في ترهونة أي تفاصيل أخرى بشأن عملية تبادل الجثمانين.

يشار إلى أن فريقا تابعا لجمعية الهلال الأحمر فرع ترهونة انتشل خلال الفترة الماضية جثة مجهولة الهوية من مقر شركة النهر خلف بئر التوتة، وقام بنقلها وتسليمها إلى دار الرحمة بمستشفى ترهونة العام.

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