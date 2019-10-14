عقيلة صالح يناقش مع حكماء وأعيان الأبرق احتياجات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 05:43 مساء
المستشار عقيلة صالح يتوسط أعيان وحكماء بلدية الأبرق. (الإنترنت)

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته اليوم الإثنين إلى بلدية الأبرق، اجتماعًا مع مسؤولي القطاعات العامة والأعيان والحكماء في البلدية، كما تفقد عددًا من المشروعات التي يجري تنفيذها في المنطقة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي إن المستشار عقيلة صالح اجتمع خلال الزيارة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية الأبرق وكلاً من رئيس هيئة الكهرباء ورئيس المؤسسة الوطنية للمياه والموارد الطبيعية ورئيس مكتب التطوير والصيانة بمشروعات وزارة التعليم ومدير دائرة الكهرباء في الأبرق ومدير مكتب خدمات المياه والصرف الصحي ببلديات القبة الأبرق القيقب.

وأوضح المريمي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع نوقش خلاله عددٌ من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بمشاريع المياه والكهرباء وصيانة المرافق التعليمية والصحية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن ببلدية الأبرق.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب التقى أيضًا حكماء وأعيان بلدية الأبرق وناقش معهم ما تحتاجه البلدية وآخر المستجدات على الساحة الليبية من الناحيتين السياسية والعسكرية، مشيرًا إلى أن المجتمعين أعلنوا تأييدهم مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح ودعمهم ومساندتهم للجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

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