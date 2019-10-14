«الرئاسي» يدين قصف «الفرناج» ويتهم حفتر

آثار الفصف الجوي لحي الفرناج بوسط العاصمة طرابلس. (جهاز الإسعاف)

دان المجلس الرئاسي القصف الجوي الذي استهدف، اليوم الإثنين، حي الفرناج السكني وسط العاصمة طرابلس، واتهم الطيران الحربي التابع لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن قتلى وجرحى.

وقال المجلس في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه: «إن هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبه طيران (...) حفتر يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المطارات والممتلكات العامة». وحمّل المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية، ودعاها إلى العمل على حماية المدنيين وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

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وقالت مصادر طبية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لقصف بالطيران الحربي على «الفرناج» جنوب العاصمة طرابلس ، فيما لم يتسنَ التأكد من مصدر مستقل عن هوية الطائرات التي شنت القصف أو أعدادها. فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وقوع أضرار مادية بمبنى ديوان الوزارة جراء القصف.