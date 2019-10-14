قصف الفرناج يلحق أضرارا مادية بديوان «صحة الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 02:26 مساء
مبنى وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أضرارًا مادية لحقت بمبنى ديوان الوزارة جراء القصف الجوي الذي استهدف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم الإثنين.

وأشار المستشار الإعلامي للوزارة أمين الهاشمي، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إلى إصابة موظف في الوزارة بشظية في اليد نتيجة تحطم الزجاج في المبنى الواقع بالمنطقة المعروفة بـ(طريق الشوك) خلف جامعة طرابلس والمستشفى الطبي.

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وتحطمت نوافذ المبنى وزجاج عدد من سيارات الموظفين الذين كانوا موجودين في المكان نتيجة للضربة الجوية على المنطقة، وفق المصدر.

وسجل ديوان الوزارة  تواجدًا كبيرًا للموظفين ومواطنين كانوا ينهون معاملاتهم في الوزارة في توقيت القصف، الأمر الذي نشر حالة من الذعر والهلع بينهم.

كان جهاز الإسعارف والطوارئ، أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية لقصف بالطيران الحربي على الفرناج ، فيما لم يتسنَ التأكد من هوية الطائرات التي شنت القصف أو أعدادها.

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