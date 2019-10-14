«الأرصاد»: ضباب خفيف على ساحل الجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا ظهور بعض الضباب الخفيف على ساحل الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 1.5 متر، كما أن سرعة الرياح لن تتجاوز 20 عقدة على طول الساحل.



الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية على ساحل سرت، وجنوبية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل سرت، بينما تصل درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وشمالية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة، تصل اليوم إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.

- البحر هادئ إلى خفيف الأمواج، التي يتراوح ارتفاعها بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل الخليج و بنغازي، ودرجة الحرارة لا تتجاوز 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، مع احتمالية ظهور ضباب خفيف على ساحل الجبل الأخضر.