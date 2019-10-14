مسح طبي لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

نزلاء في سجن معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق وزير العدل المفوض محمد عبدالواحد لملوم، مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى على إجراء مسح طبي شامل لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما قرر الجانبان تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في التعامل مع البيانات الطبية الخاصة بالنزلاء لتقديم الخدمات الطبية للنزلاء وفق بيانات دقيقة، حسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

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وأجرى الوزير والوكيل العام أمس الأحد زيارة تفقدية إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتابعا مشروع إنشاء مستشفى الجديدة ذي السعة السريرية 50، وفق الوزارة.

ويشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى احتجاز 8813 شخصا في 28 سجنا من السجون الرسمية التي تشرف عليها وزارة العدل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، «منهم 60% رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة».