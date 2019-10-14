بلدية مصراتة: 2.97 مليون دينار النفقات التقديرية في 2020.. منها 65% للطرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 12:07 مساء
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت أرقام الميزانية التقديرية لبلدية مصراتة في العام 2020 أن إجمالي النفقات على المشروعات بالمدينة تبلغ مليونين و976.4 ألف دينار.

وحسب الميزانية المنشورة على صفحة بلدية مصراتة، اليوم الإثنين، فإن نفقات رصف وصيانة الطرق تقدر بمليون واحد و930.5 ألف دينار، وبنسبة 65% من إجمالي النفقات.

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وحلت نفقات المصادر المحلية التي تشمل الأسواق العامة والشعبية والمصائف ومواقف السيارات في المرتبة الثانية، لتسجل 660 ألف دينار وبنسبة 22% من إجمالي النفقات.

ووفق بلدية مصراتة، فقد بلغت المصروفات التقديرية لحل مختنقات مياه الأمطار نحو 108 آلاف دينار، وبنسبة 7%، ونفقات حل مشكلة مياه الشرب (إضافة خط مياه شرب بأبوقرين) 70 ألف دينار، بنسبة 2%.

يشار إلى أن لجنة إعداد ميزانية المواطن بالبلدية المكلفة بقرار عميد البلدية أعدت هذه الميزانية التقديرية بالتعاون مع فروع البلدية.

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