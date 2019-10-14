عقيلة يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد وإعادة إعمار تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 08:38 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (رويترز: أرشيفية)

عقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عدة لقاءات بحث خلالها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، وملف إعادة إعمار تاورغاء.

واجتمع مع وزير التعليم في الحكومة الموقتة، الدكتور فوزي بومريز، وعدد من رؤساء الجامعات، وناقش معهم الموقف التعليمي والاستعدادات لبداية الدراسة الجامعية للعام الجديد 2019 - 2020، كما تطرق إلى قانون الجامعات الذي أقره المجلس خلال الأيام القليلة الماضية، حسب تصريحات المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي.

كما التقى صالح، رئيس لجنة النازحين والمهجرين في مجلس النواب النائب جاب الله الشيباني، وعميد بلدية تاورغاء عبدالمولى عظومة، لمناقشة ما تحتاجه البلدية لإعادة إعمارها واستقرارها، بتنفيذ مشروعات صيانة مقار إدارية ومساكن، وتوفير المياه والكهرباء، وتمهيد الطرق.

وأوضح المريمي أن صالح تسلم خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء؛ لتوطين العمل فيها، بعد أن استمع إلى شرح واف عن الخطة من قبل عظومة.

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