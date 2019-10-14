9 قتلى و551 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال سبتمبر

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 01:07 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، أنه استقبل تسعة قتلى و551 مصابًا جراء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء التي وقعت بمناطق متفرقة من المدينة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن المستشفى تسلم جثامين «فتحي عمر مسعود الجبالي ،وعبدالسلام طيب فرج ،وياسر عبدالهادي الصادق ،ومحمد عبدالهادي الصادق ،و ناجي جوكوني بركة»، بينما استقبل 551 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة».

وأوضحت المصادر، أن غالبية مصابي المشاجرات من الشباب مصابون بالأعيرة النارية، وأن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح ما بين 18 إلى 25 عامًا.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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