السراج يهنئ قيس سعيد هاتفيا بفوزه في انتخابات الرئاسة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 12:45 صباحا
قيس سعيد (يمين)، والسراج (يسار). (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مكالمة هاتفية مساء الأحد، مع قيس سعيد هنأه فيها على انتخابه رئيسا لتونس، مشيدا بـ«تمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصه على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية».

وأعرب السراج خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، حسب بيان نشرته «حكومة الوفاق» عبر حسابها بموقع «فيسبوك».
 
وشكر سعيد، السراج على تهنئته، مؤكدا «عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء بالسراج»، متمنياً أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة، مؤكداً أن «استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وإنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي الشقيق»، وفق البيان.

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