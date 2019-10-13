استئناف العمليات بمعمل غاز في ميناء الزويتينة بعد انتهاء الصيانة

أعلنت شركة الزويتينة للنفط، انتهاء الصيانة المصغرة لمعمل الغاز بالميناء الزويتينة بعد أسبوع من تعليق العمل لحين انتهاء صيانة المعمل.

وذكرت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة المصغرة لمعمل الغاز بحضور ومتابعة مراقب الميناء صالح يونس ومشرف معمل الغاز المهندس ناجي بوحليقة ومشرفي الورديات بمعمل الغاز.

وقال مشرف معمل الغاز، إنه جرى البدء في تجهيز عملية التشغيل بعد اكتمال أعمال الصيانة، فيما أثنى مشرف الوردية المهندس ناجي الفاخري بالجهود المبذولة لمشغلي معمل الغاز وفنيي ومهندسي الصيانة وحرصهم على إنجاز الأعمال في مراحل الصيانة ومراحل التجهيز للتشغيل لاستئناف العمليات في المعمل.

كانت المؤسسة الوطنية أعلنت الأسبوع الماضي تعليق العمل في المعمل الأمر الذي ترتب عليه وقف الإنتاج في حقل الفارغ خلال فترة الصيانة؛ مما يترتب عليه إيقاف نحو 15 ألف برميل نفط يوميًّا، ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد البيان استمرار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل، كما أبلغت الشركة العامة للكهرباء بهذه الإجراءات.

وكان المجلس الرئاسي قرر تخصيص 1.5 مليار دينار للمؤسسة خلال العام المالي 2019-2020، حسب ما أوردت وكالة «رويترز»،

وقد نص القرار على « تخصيص 1.2 مليار دينار للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز، و300 مليون دينار أخرى لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط».