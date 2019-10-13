السراج يبحث مشكلات الجامعات الليبية مع وفد نقابات هيئة التدريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 09:54 مساء
السراج، مع وفد نقابات هيئة التدريس وموظفي الجامعات الليبية, 13 أكتوبر 2019 (حكومة الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع وفد نقابات هيئة التدريس وموظفي الجامعات الليبية اليوم الأحد، المصاعب التي تواجه الجامعات الليبية خلال لقاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، ضم الوفد كلا من نقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية دكتور عبدالفتاح السايح، ونقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس دكتور أسامة الأزرق، ونقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد والناطق باسم النقابات، دكتور حسين العلام، وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس دكتور عبد اللطيف محمد النجار، و نقيب موظفي الجامعات عصام عويدان، بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

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وقدم أعضاء الوفد شرحا للأوضاع في الجامعات وما تواجهه من مصاعب، إذ تم مناقشة سبل تلبية هذه المطالب وإيجاد حلول للمشاكل، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل ما بين النقابات بالجامعات ووزارة المالية لإيجاد تصور لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات الليبية، وفقا للإمكانيات المتاحة وفي أسرع وقت ممكن، بحيث يعرض هذا التصور على السراج.

من ناحية أخرى اطلع السراج على الاستعدادات المتخذة لانطلاق العام الجامعي 2019-2020.

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