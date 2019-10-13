وصول 284 حاوية تحمل مواد غذائية وأثاثا وقطع غيار سيارات لميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 08:11 مساء

وصلت إلى ميناء بنغازي اليوم، سفينة نقل الحاويات «مستريال» الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 284 حاوية تحتوي على مواد غذائية متنوعة وأثاث وقطع غيار سيارات وأدوية ومواد منزلية وملابس و4 حاويات دجاج مجمد ومواد وسلع مختلفة و87 حاوية سيارات استيراد أميركي..

وقال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، في بيان اليوم، إن أرصفة الميناء شهدت وصول السفينة (نزهة) الوكيل الملاحي لشركة غرناطة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 4200 طن من مادة الأسمنت «المكيس» لصالح شركة العمران لاستيراد مواد البناء..

كما وصلت السفينة (صن باور) الوكيل الملاحي شركة نسيم البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3517 طنا من مادة الإسفلت بيتومين «قطران»..

وأوضح البيان أن الميناء فى انتظار دخول سفينة نقل السيارات (كايجين) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 944 سيارة قادمة من ميناء العقبة بالأردن وميناء أنشون بكوريا، والسفينة «حسن» الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7000 طن من مادة الإسمنت «مكيس» لصالح شركة التضامن القائم لتصنيع وتغليف مواد البناء..
 

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