معيتيق يبحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية آخر مستجدات حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 07:50 مساء
معيتيق مع القائم بأعمال السفارة البريطانية, 13 أكتوبر 2019 (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هبتون، المستجدات المتعلقة بحرب طرابلس.

وأكد هبتون، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، «استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني».

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ولفت هبتون خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في عديد المجالات، لاسيما التجارية، والاستثمارية، والاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات طاحنة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، فيما تشتد المعارك على محوري اليرموك والعزيزية بالعاصمة طرابلس. 

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