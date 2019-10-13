السراج يبحث أوضاع الجنوب مع وفد من أعيان وحكماء المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 07:36 مساء
لقاء السراج مع وفد الجنوب. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج أوضاع الجنوب مع وفد من أعيان وحكماء المنطقة ضم عددا من الحكماء والمشايخ وروابط الشباب، خلال لقاء عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الملجس الرئاسي إن وفد الجنوب ضم كلا من رئيس المجلس الأعلى للمصالحة محمد الهوش الحسناوي، ورئيس مجلس شيوخ وأعيان التبو إبراهيم صالح بصكو، ورئيس المجلس الأعلى لأعيان الطوارق مولاي إقديري القندي، وعمر يوسف الناجحي من أعيان الشاطئ، وعضو مبادرة شباب الجنوب للمصالحة ورئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، إبراهيم صالح الفرجاني، والناشط السياسي وأحد أعيان المشاشية احميدة عيسى سالم، وعلي الواري من أعيان وحكماء سبها.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام السراج بالجنوب الليبي وما تمثله المنطقة من أولوية، حيث ناقش رئيس المجلس الرئاسي الأوضاع في المنطقة ودور حكومة الوفاق الوطني في إرساء الأمن، وجهودها لترسيخ السلم الاجتماعي بين مكونات الجنوب الاجتماعية والثقافية المختلفة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال اللقاء على أهمية الحوار لإيجاد تسويات لما يقع من مشاكل مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الروابط الاجتماعية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء استعراض بعض المبادرات التي من شأنها الخروج من الأزمة الراهنة ونقاش آليات تنفيذها، كما تطرق إلى الاحتياجات والمطالب الملحة للمنطقة الجنوبية بمدنها المختلفة، وسبل حلحلة المختنقات التي تعاني منها بعض المرافق الخدمية بأسرع وقت ممكن.

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