لجنة مكلفة من وزارة المواصلات بحكومة الوفاق تتفقد مطار سبها المدني

مطار سبها المدني. (تصوير: رمضان كرنفودة)

تفقدت لجنة مكلفة من وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني أمس السبت، مطار سبها المدني للوقوف على أوضاع المرافق والأجهزة الخاصة بالمطار.

وقال رئيس اللجنة المهندس علي عبيد لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة مكونة من ممثلين عن مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية والمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح عبيد أن اللجنة مهمتها التأكد من مدى جاهزية مطار سبها المدني والكشف على مرافق وأجهزة المطار حتى يتسنى لشركات الطيران في ليبيا الوصول إلى المطار «بطريقة سليمة بنظام ال أي كاو المعمول به دوليا».

وقال مدير مطار سبها المدني المهندس محمد أوحيدة لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة سترفع تقريرا بشأن الوضع في المطار ومرافقه استعدادا لاستئناف الرحلات الدولية من وإلى المطار.

يشار إلى أن مطار سبها المدني استقبل قبل شهرين رحلة جوية من مطار بنينا في مدينة بنغازي للمرة الأولى بعد إغلاق دام لمدة خمس سنوات بسبب الأوضاع الأمنية في المدينة.