لجنة مكلفة من وزارة المواصلات بحكومة الوفاق تتفقد مطار سبها المدني

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 13 أكتوبر 2019, 06:51 مساء
مطار سبها المدني. (تصوير: رمضان كرنفودة)

تفقدت لجنة مكلفة من وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني أمس السبت، مطار سبها المدني للوقوف على أوضاع المرافق والأجهزة الخاصة بالمطار.

وقال رئيس اللجنة المهندس علي عبيد لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة مكونة من ممثلين عن مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية والمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح عبيد أن اللجنة مهمتها التأكد من مدى جاهزية مطار سبها المدني والكشف على مرافق وأجهزة المطار حتى يتسنى لشركات الطيران في ليبيا الوصول إلى المطار «بطريقة سليمة بنظام ال أي كاو المعمول به دوليا».

وقال مدير مطار سبها المدني المهندس محمد أوحيدة لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة سترفع تقريرا بشأن الوضع في المطار ومرافقه استعدادا لاستئناف الرحلات الدولية من وإلى المطار.

يشار إلى أن مطار سبها المدني استقبل قبل شهرين رحلة جوية من مطار بنينا في مدينة بنغازي للمرة الأولى بعد إغلاق دام لمدة خمس سنوات بسبب الأوضاع الأمنية في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسرار رسمية».. فيلم عالمي يوثق تلاعب أميركا وبريطانيا بالعالم لغزو العراق
عربى
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم