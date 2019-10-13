المعلمون المعتصمون في البيضاء يطالبون بإقالة وزير التعليم بالحكومة الموقتة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 13 أكتوبر 2019, 06:13 مساء
وقفة المعلمين أمام مقر وزارة التعليم في البيضاء. (الإنترنت)

طالب حشد من المعلمين والمعلمات خلال وقفة نظموها اليوم الأحد، في مدينة البيضاء بإقالة وزير التعليم في الحكومة الموقتة فوزي بومريز، بسبب عدم التفات الوزارة لمطالب المعلمين منذ التي يأملون تحقيقها مدة.

وقال شهود عيان لـ«بوابة الوسط» إن أحد رجال الأمن أطلق رصاص حي في الهواء قرب المعلمين المعتصمين أمام مقر وزارة التعليم بالحكومة الموقتة في مدينة البيضاء، بغية تفريقهم بعد مشادة كلامية مع موظفي الوزارة.

يأتي اعتصام المعلمين للمطالبة أيضا بتنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم، حيث رفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بـ«الحقوق، والتعيينات والعلاوات، والتأمين الصحي، وفصل التعليم العام عن التعليم العالي».

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل، والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع والتعليم بالمصارف التجارية.

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