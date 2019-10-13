بلدية مصراتة تبحث ملف النازحين مع وفد منظمات إنسانية دولية

مسئولو بلدية مصراتة مع وفد منظمات إنسانية دولية, 13 أكتوبر 2019 (بلدية مصراتة)

استقبلت بلدية مصراتة صباح اليوم الأحد، وفدا ضم ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، ومنظمة الهجرة الدولية، وفق بيان لبلدية مصراتة اليوم.

وكان في استقبال الوفد، عميد وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى رئيس المجلس الاستشاري ببلدية مصراتة.

وناقش الاجتماع ملف النازحين، وتأمين أماكنهم وأفضل المشاريع الممكن تقديمها لهم، إذ أكد الوفد أن دورهم مكمل لما تقوم به الدولة وسلطاتها المحلية، معربين عن تطلعهم لافتتاح مركز للأطفال غير المصحوبين بذويهم من اللاجئين بمصراتة.

فيما أشاد عميد وأعضاء المجلس البلدي بما تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية من جهود في دعم النازحين واللاجئين ومساعدتهم، لافتين إلى بعض العراقيل التي واجهت عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فيما سبق وسبل تذليلها.

ضم الوفد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو صودا، ومسؤول حماية المهاجرين بالمنظمة نيه ماكيفوي، وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جان بول كافاليري ونائبه جمال زموم، وممثل المفوضية بالمنطقة الوسطى عمر أبو غرسة، ونائب ممثل منظمة يونيسيف في ليبيا ناريني اصلانيان، ومسؤول حماية الطفل بالمنظمة رانيا شرشر.