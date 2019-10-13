الشرطة الزراعية: حريق غابات عين الحفرة بشحات مفتعل والتهم 90 شجرة صنوبر

مقر الشرطة الزراعية في شحات. (بوابة الوسط)

كشف تقرير صادر عن فرع الشرطة الزراعية في بلدية شحات بالجبل الأخضر شرق البلاد، عن حجم الخسائر التي ألحقها الحريق الذي اندلع بغابات عين الحفرة في ضواحي المدينة يوم 9 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الحادث «مفتعل».

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن الحريق حدث بمنطقة الزنادي في ضواحي شحات وتحديدا بمنطقة عين الحفرة، حيث التهمت حوالي 90 شجرة من نوع الصنوبر إضافة إلى تضرر مساحة تقدر بحوالي 6000 متر مربع.

وأكد التقرير أن طريقة قطع الأشجار والحريق بالموقع تدل على أنه حدث «بفعل فاعل»، مشيرا إلى أن التحقيق في الحادث مستمر إلى حين التعرف على الجاني.

ورغم تشكيل المجلس البلدي غرفة طوارئ للكوارث منذ العام الماضي، إلا أن الأجهزة الرسمية عاجزة عن مواجهة النيران التي تلتهم المواقع الأثرية والغابات في مدينة شحات سنويًّا، وسط غموض وراء أسباب اندلاعها.