«مؤتمر برلين» في مباحثات السراج مع القائم بالأعمال البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 03:14 مساء
السراج خلال لقاء مع القائم بالأعمال البريطاني في العاصمة طرابلس. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد مع القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز «مستجدات الوضع في ليبيا، وتداعيات الإعتداء على العاصمة، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية».

وأكد السراج خلال لقاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس « ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للازمة دون إقصاء لأي أحد»، حسب الصفحة الرسمية للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

اقرأ أيضا: .السراج والمشري يبحثان آخر تطورات الوضع الميداني في حرب طرابلس

ووفق بيان المجلس الرئاسي، فقد جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق، مبدياً تفهما لموقف حكومة الوفاق تجاه العودة للمسار السياسي. واتفق الجانبان على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها، حسب المجلس الرئاسي.

يأتي ذلك في حين يستمر القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وبين القوات التابعة لحكومة الوفاق على محوري اليرموك والعزيزية بالعاصمة طرابلس. 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم