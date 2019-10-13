بالصور.. معلمو وادي البوانيس يعلنون الاعتصام لحين زيادة رواتبهم

اعتصام معلمي وادي البوانيس، 13 أكتوبر 2019 (بلدية وادي البوانيس)

نظم المعلمون في مراقبة تعليم وادي البوانيس، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم، معلنين الاعتصام بمختلف المؤسسات التعليمة؛ لحين تنفيذ مطالبهم.

ورفع المعلمون المعتصمون، لافتات تطالب بـ«الحقوق، والتعيينات والعلاوات، والتأمين الصحي، وفصل التعليم العام عن التعليم العالي»، حسب ما نشرته بلدية وادي البوانيس على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

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وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان إن معلمين نظموا اعتصاما أمام مقر وزارة التعليم التابعة للحكومة الموقتة في مدينة البيضاء، للمطالبة برفع رواتبهم.

يذكر أن وزارتي التعليم بالحكومتين «الوفاق» و«الموقتة»، أعلنتا -في وقت سابق- بدء العام الدراسي 2019-2020، اليوم الأحد.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل، والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.

اعتصام معلمي وادي البوانيس، 13 أكتوبر 2019 (بلدية وادي البوانيس)