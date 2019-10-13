«بركان الغضب»: العثور على أسلحة روسية الصنع في محيط العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 02:43 مساء
ذخائر عثرت عليها قوات (بركان الغضب) في محور العزيزية. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، العثور على أسلحة وذخائر وملابس ولوازم عسكرية روسية الصنع خلال تمشيطها محاور القتال في محيط العزيزية.

وقالت في إيجاز صحفي صادر اليوم الأحد، إن «الذخائر نوع AGS-30 و AGS-17»، معتبرة أن «العثور على هذه الأسلحة والمعدات يعد دليلا إضافيا لوجود مرتزقة فاغنر مساندة لحفتر».

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ويستمر القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وبين القوات التابعة لحكومة الوفاق على محوري اليرموك والعزيزية بالعاصمة طرابلس. وأعلنت قوات الجيش التابعة للقيادة العامة أمس السبت عن «تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة في كل من محوري اليرموك والعزيزية».

ذخائر عثرت عليها قوات (بركان الغضب) في محور العزيزية. (بركان الغضب)
ذخائر عثرت عليها قوات (بركان الغضب) في محور العزيزية. (بركان الغضب)
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