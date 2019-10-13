وفقة احتجاجية للمطالبة بإطلاق أطباء قافلة غدامس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 13 أكتوبر 2019, 12:51 مساء
من الوقفة الاحتجاجية أمام مستشفى غدامس اليوم الأحد. (بوابة الوسط)

نظم العاملون بمستشفى غدامس العام صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية على خلفية خطف ستة أطباء كانوا ضمن قافلة طبية قادمة إلى مستشفى غدامس العام الجمعة الماضي.

واستنكر المشاركون في هذه الوقفة واقعة الخطف، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الأطباء المخطوفين وعدم تحميلهم مسؤولية وأفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها، وفق أحد المشاركين في الوقفة في تصريح إلى «بوابة الوسط». شارك في الوقفة أعضاء من المجلس البلدي غدامس، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد غفير من المواطنين وأهالي المرضى.

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ويوم الجمعة الماضي، أعلن مصدر رسمي من وزارة الصحة واقعة الاعتداء الخطف، فيما كشف مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، أن خاطفي الأطباء الستة في الزنتان «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع». وقالت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم إنها «تواصلت مع بلدي وأعيان الزنتان عن طريق لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة وعبرت عن رفضها واستيائها من هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية».

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