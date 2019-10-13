«صحة الوفاق» تدين الاعتداء على قافلة طبية متوجهة إلى غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 12:20 مساء
3 من الأطباء المخطوفين في قافلة غدامس. (صفحات التواصل الاجتماعي)

دانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تعرض قافلة طبية إنسانية متوجهة لمدينة غدامس لاعتداء.

وأشارت، في بيان رسمي صادر، إلى «تعرض 6 من الكوادر الطبية الوطنية الذين كانوا ضمن القافلة للإخفاء القسري والتغييب». وأكدت الوزارة أنها «تواصلت مع بلدي وأعيان الزنتان عن طريق لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة وعبرت عن رفضها واستيائها من هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية».

كما طالبت الوزارة «أعيان المدينة بالعمل للإفراج الفوري عن عناصرها الطبية المحتجزين». ودعت «الجهات الرسمية والمسؤولة، ومن ضمنها وزارة الداخلية التحقيق في هذه الحادثة وتكثيف الجهود لإطلاق الكوادر الطبية وحمايتهم وملاحقة الجناة».

ويوم الجمعة، أعلنت مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، وداد أبو النيران، خطف الأطباء الستة، دون أن تذكر هوية الخاطفين. فيما كشف مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، أن خاطفي الأطباء الستة في الزنتان «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع».

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