حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (13 أكتوبر 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا مائلا للاعتدال على أغلب مناطق البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، إلى استمرار تكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال وأقصي مناطق الجنوب الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة خصوصا على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى سرت ومناطق الدواخل، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- تتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم غد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

- السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء اليوم على ساحل بنغازي ودواخل البطنان.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، تصل إلى 34 درجة على الواحات والجغبوب.

الجفرة - سبها -غـات -غدامس - الحمادة

- السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر اليوم على مناطق الخليج وجالو مع احتمال هطول أمطار متفرقة وظهور شبورة مائية على بعض المناطق وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر.

- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء على ساحل بنغازي.

- تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وبين 30 و34 درجة مئوية على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة مع احتمال هطول أمطار متفرقة. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.