نقيب «معلمي سرت» يتضامن مع معلمي ليبيا ويطالب بإقالة عبدالجليل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 12:10 صباحا
عدد من المعلمين يرفعون لافتات بمطالبهم الخاصة بزيادة المرتبات، (الإنترنت: أرشيفية)

أكد نقيب المعلمين بمنطقة سرت، صلاح محمد القبي، تضامن معلمي المنطقة مع معلمي ليبيا في المطالبة بحقوقهم المشروعة والاعتصام لتحقيق مطالبهم بالكامل.

وطالب القبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة التعليم بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2012 لزيادة مرتبات المعلمين، والتأمين الصحي على معلمي سرت وأسرهم أسوة بغيرهم.

«المعلمين» تؤكد استمرار الاعتصام حتى تفعيل زيادة المرتبات

كما طالب بإقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، وتكليف أحد المعلمين من ذوي الخبرة في المجال من أجل أن يقدم خدماته للمعلمين في ليبيا والدفاع عنهم، بينما شدد على ضرورة فصل التعليم العام عن التعليم العالي.

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