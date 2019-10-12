شركة الكهرباء: إظلام تام في مناطق الجبل الأخضر وأجدابيا والواحات وسرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 11:16 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار في مناطق الجبل الأخضر وأجدابيا والواحات وسرت بعد فصل خطوط الشمال الجديدة لأسباب غير معروفة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، ليل السبت، أنه «نتيجة لفصل خطوط الشمال الجديدة المرج ا، ٢ جهد ٢٢٠ ك ف لأسباب غير معروفة خرجت وحدات التوليد بمحطة الزويتينة ومحطة السرير الغربى عن الخدمة مما أدى لحدوث إظلام تام في مناطق الجبل الأخضر وأجدابيا والواحات وسرت».

وأضافت الشركة أنه «جاري العمل على تشغيل وحدات التوليد بتلك المحطات وإعادة التغذية للمناطق الفاقدة».

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