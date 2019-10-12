خارجية الوفاق: ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 08:22 مساء

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في خبر عاجل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي والتعاون مع تركيا».

تأكيد الوزارة جاء عقب إصدار بيان لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب طالب الدول العربية، بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي معها.

يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب جاء بعد أيام من هجوم تشنه القوات التركية على شمال سورية، لإبعاد من تصفهم بالمنظمات الإرهابية من المجموعات الكردية، ولإنشاء منطقة آمنة على عمق ثلاثين كيلومترا من الحدود التركية مع سورية.

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