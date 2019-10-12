بالصور: تدشين مطبات صناعية للحد من الحوادث شمال أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 12 أكتوبر 2019, 07:44 مساء
تدشين مطبات صناعية للحد من الحوادث شمال أجدابيا, 12 أكتوبر 2019 (بوابة الوسط)

بدأ قسم المرور والتراخيص أجدابيا، صباح اليوم، السبت، إنشاء مطبات صناعية على الطريق الشمالي السريع للحد من الحوادث المرورية.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص أجدابيا، العقيد صالح أحمد شعيب، لـ«بوابة الوسط»، إن القسم خاطب الجهات ذات العلاقة لإنشاء فاصل خرساني بين الطريق المزدوج السريع لمنع أي تصادم بين المركبات الآلية، بسبب الخطورة التي يشكلها الطريق السريع الشمالي، «ولعدم الاستجابة لتلك المتطلبات قرر مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي إيجاد الحلول البديلة لتوفير الإمكانات التي تحد من وقوع الحوادث المرورية على الطريق».

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وأضاف شعيب أن قسم المرور تمكن من توفير وتركيب المطبات الصناعية التي عمل أحد أطباء العاملين في عيادة المسرة، وهو الدكتور سامي صالح، على توفيرها من حسابه الشخصي، مساهمة منه في المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين وعابري الطريق الشمالي السريع.

وطالب رئيس قسم المرور والتراخيص أجدابيا المواطنين والمقيمين والزائرين، بتخفيف السرعة والالتزام بالإشارات المرورية، كون الطريق أصبح مكتظا بالمساكن والمحال التجارية والورش الصناعية والعيادات الطبية، مؤكدا أن دوريات حركة السير بالقسم تعمل على مدى الساعة في متابعة الحركة على الطريق الشمالي للمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق.

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