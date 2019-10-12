سفير الفليبين يبحث أوضاع عمالة بلاده خلال زيارة إلى شركة سرت

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | السبت 12 أكتوبر 2019, 06:53 مساء
سفير الفليبين في ليبيا، ألمير كاتو، والوفد المرافق له خلال زيارة لشركة سرت, 12 أكتوبر 2019 (السفارة الفلبينية)

وصل إلى مرسى البريقة، ظهر الجمعة، سفير الفليبين في ليبيا، ألمير كاتو، والوفد المرافق له، للاطلاع على العمالة الفليبينية العاملة بالشركة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم وحل مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم.

كان في استقبال السفير في مطار مرسى البريقة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناجي أحفاف، وعضو مجلس الإدارة، عصام بوحجر، وعدد من مسؤولي الشركة، وفق بيان للشركة، اليوم.

وأوضح البيان أن الوفد تجول في عدد من مواقع الشركة بمرسى البريقة، حيث زار عيادة العائلات بالمنطقة الأولى، التقى فيها عددا من العاملين الفليبينيين، وعقب ذلك اطلع الوفد في جولة تعريفية على المنشآت الصناعية بميناء مرسى البريقة والمناطق السكنية.

بينما اجتمع الوفد بالعاملين الفليبينيين بدار عرض المنطقة الأولى للاطلاع على حياتهم العملية والمعيشية.

مسؤول بـ«سرت للنفط» يتفقد أعمال الصيانة في حقل زلطن

وكان الوفد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة تم خلاله مناقشة جملة من النقاط المهمة المتعلقة بإجراءات العمالة الفليبينية.

من جانبه شدد ألمير كاتو، في تصريحات له اليوم، على أن بعض العمالة الفليبينية قضت بالشركة نحو ثلاثة عقود، وهو ما يدل على أن الشركة فعلا تولي اهتماما كبيرا بهم بشكل صحيح، «يعيشون كأنهم في عائلة واحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل اتفاق تجاري «مهم جدا» بين واشنطن وبكين
اقتصاد
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز تاريخي .. شاهد الكيني كيبتشوغي يقطع الماراثون في أقل من ساعتين