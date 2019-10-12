«تعليم الوفاق» تعلن بدء الدراسة غداً.. و«الموقتة» توجه بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 05:15 مساء
طلاب في ليبيا, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، لمرحلة التعليم الأساسي، والذي سيكون اعتبارا من غد الأحد.

ووفق بيان لوزارة التعليم اليوم، تبدأ مرحلة التعليم الثانوي الدراسة يوم الأحد 20 أكتوبر الحالي.

في سياق متصل طالب وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز، مراقبي التعليم بالمراقبات ومديري مكاتب الخدمات التعليمية ومديري المدارس، بعدم إثقال أولياء أمور الطلاب بأي أعباء غير أساسية متمثلة في (الزي المدرسي وغيرها)، وذلك للتخفيف من أعبائهم وتركيز جهودهم نحو سير العملية التعليمية، وتحصيل العلم والمعرفة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار يأتي بسبب تأخر صرف الرواتب عن كافة القطاعات لعدم توفر السيولة.

من جانبه تابع وزير التعليم بالحكومة الموقتة وصول شحنات الكتاب المدرسي للتعليم الأساسي بمخازن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمقرها بمدينة شحات..

وتمت عملية استلام الكتب بإشراف ومتابعة الوزير وحضور مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة ومدير إدارة المخازن بمصلحة التقنيات ومدير إدارة الكتاب المدرسي وعدد من المسؤولين عن توزيع الكتاب المدرسي بوزارة التعليم..

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وأكد الوزير وصول 70% من إجمالي الكمية، مؤكداً أن الوزارة ستوزع الكتاب علي كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها خلال أسبوعين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستعد لاستقبال بقية التجهيزات من مقاعد وسبورات وأدوات النشاط الرياضية والفنية والقرطاسية.

فيما شدد على ثقته التامة في المعلمين ومديري المدارس بأنهم سيبدأون العام الدراسي الجديد في موعده المحدد.

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