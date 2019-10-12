المبعوث الأممي يستمع إلى «معاناة» أهالي مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 03:14 مساء
سلامة يستمع إلى مشكلات أهالي مرزق خلال لقاء مع وفد المدينة في طرابلس اليوم السبت. (البعثة الأممية)

استمع المبعوث الأممي، غسان سلامة، اليوم السبت، إلى «معاناة أهالي مدينة مرزق واحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة»، وذلك خلال استقبال سلامة وفدًا⁩ عن لجنة الأزمة للأهالي في المدينة‬⁩. 

وفق الصفحة الرسمية للبعثة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ⁧‫طرابلس، إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات خصوصا الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون ضرورة السعي إلى العودة الآمنة للنازحين. حضر الاجتماع نائبة سلامة للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو.

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ومنذ مطلع شهر أغسطس الماضي، تشهد مرزق (جنوب غرب البلاد) اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة.

كانت وليامز، بحثت مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد بقي، وعضو المجلس عن مرزق ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس، حامد بريكاو، الخميس الماضي، الأوضاع في مدينة مرزق وكيفية تأمين احتياجات النازحين والعودة إلى الحوار.

سلامة يستمع إلى مشكلات أهالي مرزق خلال لقاء مع وفد المدينة في طرابلس اليوم السبت. (البعثة الأممية)
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