السراج يطلع على ترتيبات انطلاق العام الدراسي الجديد

السراج خلال اجتماع مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة في العاصمة طرابلس اليوم الجمعة. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، صباح اليوم السبت، مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، الترتيبات المتخذة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وناقش السراج، خلال لقاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس «العملية التعليمية في المناطق المتضررة من العدوان على العاصمة طرابلس»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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كما اطلع على «تقرير عن أوضاع المدارس والمعاهد بمختلف المناطق، وبرامج تنفيذ خطة تحسين العملية التعليمية لضمان تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم».

وحددت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غدًا موعدًا لبداية العام الدراسي الجديد لمرحلتي التعليم الأساسي لطلبة الشهادات، والنقل.

أما مرحلة التعليم الثانوي لطلبة الشهادات والنقل فتبدأ يوم 20 أكتوبر المقبل. فيما جرى تحديد يوم 23 من يناير المقبل، موعدًا لنهاية الفصل الدراسي الأول لكافة سنوات النقل في المرحلتين التعليم الأساسي والثانوي.