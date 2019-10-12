إجراء عاجل من «تسييري طبرق» بعد «فيضان» الصرف الصحي

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق خلال اجتماع اليوم السبت. (بوابة الوسط)

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم السبت، تعليمات عاجلة بضرورة فتح محطة العودة لتنقية مياه الصرف الصحي، بعدما تسبب إغلاقها في فيضان مياه الصرف الصحي أمام عمارات الستار.

وأدى إغلاق أحد المواطنين محطة العودة للتنقية والمعالجة، بحجة عدم عمل المحطة، إلى فيضان الصرف الصحي وإغلاق الطريق المؤدية لوسط المدينة، وفق إدارة الإعلام بالبلدية.

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وحسب المجلس التسييري طبرق، قدم المواطنون شكاوى للمجلس التسييري، وأصدر بوالخطابية، تعليماته العاجلة بضرورة فتح المحطة، محذرًا من أنه سيعاقب أي مواطن يغلق المحطة، مشيرًا إلى أنه سيتم سحب المياه السوداء من أمام العمارات قبل عصر اليوم السبت.