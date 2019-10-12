الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار متفرقة على الخليج ومناطق الشمال الغربي

أظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي والخليج.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

الرياح : شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية، بينما تكون بين 22 و25 درجة مئوية على مناطق الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

الطقس: السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء اليوم على ساحل بنغازي ودواخل البطنان.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، تصل إلى 34 درجة على الواحات والجغبوب.

الجفرة - سبها -غـات -غدامس - الحمادة

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر مساء اليوم على بعض مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين29 و32 درجة مئوية.