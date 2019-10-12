الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار متفرقة على الخليج ومناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 12:46 مساء

أظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي والخليج.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.
الرياح : شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية، بينما تكون بين 22 و25 درجة مئوية على مناطق الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
الطقس: السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء اليوم على ساحل بنغازي ودواخل البطنان.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، تصل إلى 34 درجة على الواحات والجغبوب.

الجفرة - سبها -غـات -غدامس - الحمادة
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر مساء اليوم على بعض مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين29 و32 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على مناطق جنوب الكفرة مع احتمال سقوط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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