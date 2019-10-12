السراج: إجراءات عاجلة لحلحلة مشكلات الصحة والتعليم في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 11:54 صباحا
السراج ووفد بني وليد في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

أعطى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم السبت، تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة لحلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق خاصة في مجالي الصحة والتعليم. 

وبحث السراج خلال استقباله وفدًا من مدينة بني وليد بمقر المجلس في مدينة طرابلس، «الأوضاع في مدينة بني وليد، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات العدوان على العاصمة وضواحيها، كما تم بحث مطالب تتعلق باحتياجات المدينة، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق، خاصة في مجالي الصحة والتعليم»، حسب الصفحة الرسمية للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتعاني بني وليد، كغيرها من المدن الليبية، نقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي منذ العام 2011.

ضم وفد بني وليد عميد البلدية سالم أنوير، ومراقب التعليم خالد سالم، ومدير الخدمات الصحية مصطفى أبوزيد ، ومدير الشباب والرياضة إمبارك سعيد، ومدير مصنع الصوف ببني وليد الناجح عثمان ، بحضور وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

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