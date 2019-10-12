ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في مناظرتهما الرئاسية؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 11:38 صباحا
(من اليمين) نبيل القروي وقيس سعيد

شارك مرشحا الرئاسة التونسية في دورتها الثانية المقررة غدًا (الأحد)، قيس سعيد ونبيل القروي، في مناظرة بثتها التلفزة التونسية، الجمعة، أجاب فيها الاثنان عن عديد الأسئلة تضمن إحداها الموقف من الأزمة الليبية.

وقال نبيل القروي في إجابته عن السؤال: «نحن شعب واحد في بلدين. ويجب أن يكون الحل ليبيًّا ليبيًّا بإعانة (بمساعدة) تونس والجزائر».

مستقبل واحد
وأضاف ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان سيتعامل مع الأطراف المتصارعة في ليبيا: «نتعامل مع كل الأطراف الليبية، ونحكي معهم بمساواة، ونحاول نعاون من أجل الحل بينهم». وتابع القروي: «مستقبلنا من مستقبل ليبيا، فنحن نصدِّر لهم المنتجات، والعمالة، والليبيون يستفيدون من تونس كذلك، وتلزمنا الجرأة للوصول إلى حلول».

من جانبه، قال قيس سعيد مجيبًا عن السؤال نفسه: «هناك شرعية دولية، وتونس ستكون عضوًا غير دائم بمجلس الأمن في يناير المقبل (للفترة من 2020 وحتى 2021)، وذلك للمرة الرابعة في تاريخها. المهم هو الاحتماء بالشرعية الدولية. وكما تعلمون، هناك استعداد لتنظيم مؤتمر في ألمانيا دون حضور الليبيين، وكأن الشعب الليبي غير معني. وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لأن القضية قضية الشعب الليبي».

ارفعوا أيديكم عن الشعب الليبي
وعن دور تونس إزاء الملف الليبي، أضاف: «دور تونس هو الأساس. نقول: ارفعوا أيديكم عن الشعب الليبي، وذلك لمصلحة الجميع بما في ذلك الدول المتدخلة» موضحًا أن «الوضع المتأزم سيعود عليها (تلك الدول) بالوبال»، سواء في ملف الهجرة غير الشرعية أو عدم الاستقرار في شمال أفريقيا.

وتابع سعيد مجيبًا عن سؤال بشأن الموقف من الأطراف المتحاربة: «سأستقبل كل الأطراف حتى نضع حدًّا لهذا الوضع المتأزم، ولنمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره بنفسه. ولتكون تونس أرض الحوار، لأن القضية تونسية وتهم التونسيين. والليبيون أشقاؤنا. ما يؤلمهم يؤلمنا وما يفرحهم يفرحنا».

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