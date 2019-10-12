حقل الفيل يوضح حقيقة سقوط طائرة متجهة إلى مصراتة

أحد مواقع الإنتاج بحقل الفيل. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى حقل الفيل النفطي، اليوم السبت، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة كانت متجهة إلى مدينة مصراتة بعد إقلاعها من الحقل أمس الجمعة.

وقال الحقل، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «ننفي هذا الخبر شكلًا ومضمونًا، و لا صحة لمثل هذه الأنباء».

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وأشار إلى أنه «لا توجد أية رحلات مجدولة لهذا اليوم (يوم الجمعة) عدا رحلة واحدة أقلعت اليوم صباحًا من مطار الحقل بها عدد من الموظفين، ووصلت إلى مطار مصراتة». وطمأن الحقل المواطنين بعدم صدق هذه الأنباء، داعيًا إلى «عدم تصديق هذه الإشاعات».

يشار إلى أن حقل الفيل هو أكبر حقل بحوض مرزق (جنوب غرب البلاد)، وتبلغ طاقته الإنتاجية 125 ألف برميل يوميًّا، ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطات.