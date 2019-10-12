الأمم المتحدة تنتهي من تنفيذ أعمال صيانة مدرسة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 12 أكتوبر 2019, 09:04 صباحا
مدرسة سرت المركزية بعد أعمال التطوير. (الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت انتهاء أعمال صيانة وتجهيز موقع مدرسة سرت المركزية التي نفذها برنامج تابع للأمم المتحدة. 

واستغرقت مدة الصيانة نحو أربعة أشهر فى إطار تنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذى تديرة وزارة التخطيط وينفد أعماله برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP)، وفق مدير الإعلام بالبلدية محمد الأميل.

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وتبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الصيانة التي قامت بها شركة فضاء الخليج للمقاولات أكثر من مليون دينار ليبى، وتشمل المدرسة بكافة طوابقها، وإنشاء مظلة لساحة المدرسة بعد صيانة سياجها وطلائها بالكامل.

وفي شهر أبريل الماضي تسلمت بلدية سرت مدرسة «شهداء تاقرقت» للتعليم الأساسي بعد انتهاء أعمال تطويرها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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