إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 08:13 صباحا
رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك. (أرشيفية: الإنترنت)

أُصيب رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك بمرض اللشمانيا المنتشر في منطقة تاورغاء.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تظهر آثارًا لإصابة الشكشاك بالمرض في مناطق متفرقة من الجسد، كما أكدت الخبر دائرة توزيع تاورغاء التابعة للشركة العامة للكهرباء.

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وانتشر «اللشمانيا» في تاورغاء مجددًا أمس الجمعة، وأصاب أعدادًا متزايدة من الحالات وصلت لنحو 150 حالة، ما حدا بمستشفى المدينة العام إلى إطلاق نداء استغاثه عاجل إلى «كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون .

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