ضبط مخزن وغلق 4 محلات تبيع لحوما فاسدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 10:16 مساء
ضبط لحوم فاسدة في بنغازي, 11 أكتوبر 2019 (الحرس البلدي بنغازي)

تمكن جهاز الحرس البلدي بنغازي، بالتعاون مع مركز شرطة المدينة، وبرفقة المفتش الصحي، عصام العريبي، من ضبط مخزن في شارع عمرو بن العاص به لحوم فاسدة يتم توزيعها على أربعة مطاعم في بنغازي، التي تم غلقها جميعا لاتهام أصحابها باستعمال لحوم فاسدة.

وأوضح بيان للحرس البلدي، اليوم، أن المطاعم في مناطق الفويهات والحدائق وبوهديمة وشارع سورية، لافتا إلى أنه سيتم نشر أسماء المطاعم «بعد أخذ الإذن من النيابة العامة».

بينما وجه الحرس البلدي الشكر لشباب بوهديمة، لتعاونهم مع أعضاء جهاز الحرس البلدي بنغازي، خلال غلق المطعم دون حدوث مشكلات مع بعض الخارجين عن القانون.

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