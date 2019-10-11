الجهيناوي يدعو إلى ترجمة الجهود الرامية لوضع حد للأزمة الليبية

وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إلى ترجمة الجهود الدولية الرامية لوضع حد للأزمة الليبية.

وقال الجهيناوي في كلمته، التي ألقاها في المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة الإسبانية، إن تونس «ستكون صوت العالم العربي وأفريقيا، وستسهم بشكل عملي في تكريس دبلوماسية وقائية وفعالة وتعزيز أجندة سلام في المنطقة وجميع أنحاء العالم»، على أثر انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما نقلت الخارجية التونسية، الجمعة.

وشدد الوزير التونسي في هذا السياق على الحاجة إلى ترجمة الجهود الرامية لوضع حد للأزمة الليبية، مؤكدا الدور الرائد الذي يجب على الدول المجاورة للشقيقة ليبيا الاضطلاع به من أجل مساعدة الليبيين على إيجاد حل سلمي ودائم لهذه الأزمة.

وللإشارة هيمنت على أعمال المنتدى الرابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي احتضنته برشلونة، أمس الخميس، قضية تغير المناخ في حوض البحر الأبيض المتوسط.