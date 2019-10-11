الحكومة الموقتة تخصص 8.83 مليون دينار لكلية الطب البشري بجامعة بنغازي

أذنت الحكومة الموقتة لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ 8.83 مليون دينار، لجامعة بنغازي، لتغطية الميزانية التقديرية والاحتياجات والصيانة العامة لكلية الطب البشري، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المعتمدة للحصول على الاعتماد الدولي للكلية، للفترة من تاريخ 1 سبتمبر 2019 إلى 30 مايو 2020.

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وأوضح بيان للحكومة الموقتة، اليوم، أن التسييل سيتم بقرار لاحق للحكومة الموقتة، حسب الجاهزية للدفع وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة.