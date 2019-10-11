ليبيا خالية من مرض شلل الأطفال بشهادة منظمة الصحة العالمية

تطعيمات ضد شلل الأطفال في ليبيا, (أرشيفية: الإنترنت)

منحت منظمة الصحة العالمية ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال للعام 2018، وفق بيان اليوم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأرجع المركز نتيجة تقرير خلو ليبيا من المرض إلى قوة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال واستمرار دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض له.

بينما قال مدير عام المركز، بدر الدين بشير النجار، إن قوة برنامج الرصد والتقصي في ليبيا ونجاح حملة التطعيمات العام الماضي ضد مرض شلل الأطفال، كانا عاملا أساسيا في خلو ليبيا من شلل الأطفال، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل استمرار نجاح برنامج الرصد والتقصي وبالأخص برنامج استئصال شلل الأطفال.

ويعتبر مرض شلل الأطفال من الأمراض السارية التي تحظى باهتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية للقضاء عليه نهائيا.