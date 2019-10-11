«معاملة السجناء» على طاولة لقاء وزير «عدل الوفاق» مع نائب المبعوث الأممي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 02:32 مساء
لقاء وزير «عدل الوفاق»، محمد لملوم، مع نائب المبعوث الأممي، يعقوب الحلو، 10 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أكد وزير العدل في حكومة الوفاق، محمد لملوم، لنائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، أنه من أولويات الوزارة ضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وأشار لملوم إلى حرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والرفع من مستوى الخدمات الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية المقدمة لنزلائهاء، منوها بأن الوزارة تتطلع إلى الدعم الدولي بالخصوص، بما يضمن الوصول إلى المستويات الدولية المعتمدة في المؤسسات العقابية في النظم المقارنة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتمنى لملوم التوفيق لنائب رئيس البعثة الأممية في مهمته، مثنيا على التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والبعثة، ثم تطرق إلى الجهود المبذولة لتحسين أداء الوزارة.

من جهته، عبر الحلو عن «امتنانه للدور الذي تقوم به الوزارة في المجال الحقوقي والإنساني، وتوفير أفضل الخدمات للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل»، متمنيا أن تتجاوز ليبيا الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن.

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