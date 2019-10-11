المشاريع المتعثرة تؤرق أجدابيا قبل حلول الشتاء

رصف أحد الطرق في أجدابيا، (الإنترنت: أرشيفية)

طالب عدد من المواطنين في مدينة أجدابيا، المجلس التسييري بالمدينة، بسرعة استكمال المشاريع المتعلقة برصف الطرق الرئيسية والفرعية وصيانة المقار الحكومية قبل حلول فصل الشتاء.

وقال المواطن عبدالعزيز المغربي: «فترة الصيف تعد فرصة أمام الشركات المتعاقد معها من قبل المجلس التسييري أجدابيا لمواصلة أشغال التهيئة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية، ومعالجة وتركيب خطوط الصرف الصحي في مختلف الأحياء السكنية واستكمالها قبل حلول الموسم الشتوي».

وشكا سالم السعيطي، صعوبة الأوضاع، قائلا: «الحياة أصبحت لا تطاق في كل الأوقات، ففي الوقت الحالي يعاني الناس من اهتراء الطرق، وبات انبعاث الغبار هو المنظر السائد الذي شوه وجه المدينة وزادها تعقيدا، وذلك بسبب بطء إنجاز المشاريع عكس سرعة إنجاز الطريق المجاور لمدرسة 17 فبراير، عندما زار رئيس الحكومة الموقتة مدينة أجدابيا خلال الفترة الماضية».

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ويضيف عدد من السكان بأنهم كانوا سابقا «متفهمين تأخير انطلاق المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وصيانة المقار الحكومية بالمدينة، التي استفادت منها البلدية، لكنهم يطالبون باستكمال هذه المشاريع، التي خصصت لها الحكومة الموقتة أرصدة مالية بعد الانتهاء من معالجة شبكة الصرف الصحي، لأنهم لا يتمنون أن يحل عليهم فصل الشتاء والوضعية لا تزال كما هي عليه اليوم».

وطالب عدد من المواطنين من المجلس التسييري لبلدية أجدابيا توضيح أسباب بطء عملية رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية، وعدم البدء في عملية رصف الطريق الدائري الجنوبي، الرابط ما بين جزيرة البريقة والحي الصناعي وجزيرة طبرق، الذي يعتبر من أهم الطرق، كونه يخدم في جهة مكتظة بالسكان والمحال والورش الصناعية والتجارية.

في المقابل، أوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا إمبارك المنفي لـ«الوسط»، أن هذا الطريق جرى توقيع عقد بشأنه مع جهاز الإسكان والمرافق بقيمة نحو 26 مليون دينار ليبي في وقت سابق مع شركة الدوسر تحديدا في العام 2013، وقد تم إيقاف المشروع من قبل ديوان المحاسبة لأمور فنية، وبعد ذلك تم منحهم الإذن باستكمال العمل في المشروع، وذلك في العام 2017، لكن الشركة المتعاقد معها تقدمت بطلب تعديل الأسعار بسبب الفارق المالي بين سنة التوقيع وسنة التنفيذ.

وأضاف المنفي: «تمت مناقشة المشروع مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، عبدالله الثني، خلال زيارته الماضية بلدية أجدابيا، وقد أبدى استعداده لتوقيع العقد من أجل تنفيذ وصيانة الطريق بالكامل، وذلك بعد إلغاء وفسخ العقد السابق، لافتا إلى أنه في حال إلغاء العقد السابق والبدء في إجراءات وتعاقدات جديدة يحتاج الأمر إلى وقت طويل من حيث إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، مما قد يتسبب في تعطل تنفيذ المشروع القائم».

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وذكر المنفي أنهم في انتظار ما يعمل عليه رئيس لجنة الإسكان والمرافق في إنهاء الإجراءات المطلوبة، على أن تقوم اللجنة المكلفة بتعديل الأسعار، لكي يتم البدء في المشروع ومباشرة العمل على تهيئة ورصف الطريق بالكامل.

وكشف إمبارك المنفي أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم اتخاذ قرارات وإجراءات من خلالها سيتم حل كل المشاكل والعراقيل، التي تحد من صيانة هذ الطريق، لما له من أهمية وموقع جغرافي إستراتيجي هام يربط بين الشرق والجنوب والغرب، ويخفف الضغط على الشوارع الحيوية والرئيسية والفرعية داخل البلدية. وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا إلى أن جهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق هو من يتابع مشروع الطريق منذ بدايته، وجميع المستندات الخاصة والمتعلقة بالطريق لدى مدير مكتب الجهاز في أجدابيا، المهندس سالم فرج، الذي عبر عن إصراره في تنفيذ المشروع.

هذا وقد رصدت «الوسط» استكمال رصف طريق بنغازي الأول، وشارع نادي الوفاق الأول، وطلاء الأرصفة على جانبي الطرق وافتتاحها أمام سائقي السيارات، على أن تستكمل باقي الطرق الأخرى خلال الفترة المقبلة، حسب ما أفاد به مدير مكتب الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية أجدابيا، سعد المغربي.

جانب آخر من أعمال الصيانة

عدد من المشاركين في أعمال الصيانة