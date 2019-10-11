موسكو تدعو السراج إلى المشاركة في القمة الروسية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 10:10 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال إلقائه كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 23 سبتمبر 2019، (الإنترنت)

وجهت روسيا الدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية، المقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية.

وأجرى وزير الخارجية، محمد الطاهر، اتصالا هاتفيا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ميخائيل بجدانوف، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بتلبية الدعوة، حسب بيان إدارة التواصل الخارجي في الوزارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في العاصمة طرابلس، والقضايا الدولية الراهنة، ومواضيع التعاون الثنائي بين البلدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه دول غربية منها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، محملة إياهم المسؤولية عن زعزعة الوضع في الحقول النفطية خلال العام الماضي، حسب تقرير لشبكة «بي بي سي» الإنجليزية، صدر في سبتمبر الماضي.

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وخلال أكتوبر 2018، ذكرت تقارير صحفية أن «روسيا أرسلت العشرات من أفراد القوات الخاصة والمدربين العسكريين لدعم قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وتدريبهم وإمدادهم بالأسلحة».

ونقلت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية عن مصدر في الحكومة البريطانية- لم تسمه- في مارس الماضي، أن المخابرات الغربية تمكنت من تحديد موقع 300 من المرتزقة التابعين لمجموعة من المرتزقة الروس تعرف باسم «فاغنر»، يتمركزون في مينائي طبرق ودرنة، وأن هؤلاء يدعمون قوات القيادة العامة بالتدريبات، فضلًا عن إمداده بقطع المدفعية، والدبابات، وطائرات بدون طيار، وذخيرة، وغيرها من أشكال الدعم اللوجيستي.

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