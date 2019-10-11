أمن بنغازي يضبط مصانع خمور في الماجوري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 08:56 صباحا
زجاجات خمور مصنوعة محليا ومتهمان بترويجها في بنغازي، 10 أكتوبر 2019، (أمن بنغازي)

ضبطت قوة مشتركة من قسم النجدة بنغازي وشعبة تحريات الصاعقة، مصانع خمور في منطقة الماجوري، تحتوي على كميات كبيرة من الخمور، ومبلغ مالي يقدر بنحو 17 ألف دينار.

وبعد التحري وجمع المعلومات، أنفذت القوة مداهمة أمنية مكبرة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المُسكرة بكميات كبيرة، وروجوها علانية على عملائهم في الماجوري، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وضبطت ألف زجاجة خمر مصنعة محليا، وستة جالونات أخرى من نفس النوع، إضافة وثلاث زجاجات خمور مستوردة، و85 قطعة حشيش، وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 624 لترا جاهزة للبيع.

وخلال المداهمة، تعرض أحد أعضاء قسم شرطة النجدة إلى إصابة مُباشرة في الصدر وطلق آخر في القدم، ليدخل على إثرها إلى العناية المركزة، كما أصيبت بعض الأليات التابعة للقسم بأعيرة نارية، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، واستكمال الإجراءات القانونية كافة.

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